У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на фоне эмоций произошли скачки давления, поэтому политика решили не этапировать в тюрьму, а оставить в больнице, где он до этого проходил лечение. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

"Исходя из большого интереса общественности сообщаем, что 27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем было принято решение о временном приостановлении меры по переводу заключенного Саакашвили", - говорится в сообщении пенитенциарной службы Грузии.

Решение о его переводе в Руставскую тюрьму принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому состояние здоровья Саакашвили стабильное.

Напомним, накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму.

По словам врача из Грузии, медики в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнению, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.

После этого заявления один из врачей медицинского консилиума, созданного при омбудсмене страны, сообщил, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверит психиатр.

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