Генеральная прокуратура Грузии сообщила о задержании в Германии генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, занимавшего должность начальника Генштаба Грузии во времена правления опального политика Михаила Саакашвили.

Об этом сообщают "Новости Грузии" в понедельник, 20 декабря.

Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина.

Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе имел украинское гражданство, которое предоставил ему в 2019 году президент Владимир Зеленский, и в основном проживал в Украине, где он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

В прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Делом задержанного генерала занялись украинские консулы.

"Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе", – рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко добавил, что украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления гражданину консульской помощи.

Для защиты интересов Каландадзе также подключился его адвокат.

Ранее мы писали, что давний соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе в интервью "Стране" рассказал, почему экс-президент Грузии вернулся на родину, несмотря на риск тюремного заключения. По его словам, не вернуться Саакашвили не мог, так как давал своим избирателям такое обещание уже давно.

Также мы писали, что под Тбилисским судом сторонники Саакашвили устроили стычки с полицией. Силовики применили перцовый спрей.