Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого перевели из госпиталя в Руставскую тюрьму, призвал сторонников не беспокоиться о нем.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.



"Что бы они не делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойтесь обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" в Гори и буду иметь еще больше энергии, но я все равно испытываю смелость и оптимизм", - написал бывший президент Грузии.

Напомним, несколько дней назад Михаил Саакашвили узнал о планах перевести его в тюрьму из госпиталя, где он находился с ноября, и упал в обморок. После этого его еще на какое-то время оставили в госпитале, пояснив это проблемами с давлением.

А 29 декабря девушка экс-президента Грузии и нардеп Верховной Рады Елизавета Ясько сообщила, что Саакашвили, который находился в военном госпитале в городе Гори, насильно вывезли в Руставскую тюрьму.