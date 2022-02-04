Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили появился в суде в футболке с надписью "за волю Украины". Его волосы заметно поседели, а сам он пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья.

Об этом стало известно из новой публикации бывшего главы Грузии в Instagram.

На фото видно, что Саакашвили надел сине-желтую футболку с надписью на украинском языке - "за волю Украины".

"Михаил Саакашвили поддерживает Украину", - говорится в подписи к фото

Кроме того, на кадре заметно, что заключенный поседел. Если посмотреть публикации Саакашвили, которые были запощены примерно три недели назад, то можно увидеть, что 13 января у экс-президента Грузии еще был его прежний цвет волос, хоть уже и не такой насыщенный.

Между тем, на сегодняшнем заседании на заседании суда Саакашвили пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.

По его словам, в заключении грузинско-украинский политик проведет минимум шесть лет, то есть выйдет не раньше 2027 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Саакашвили обратился к украинцам из зала суда.