Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в суде в Тбилиси спел гимн Украины. Подсудимый политик начал свое выступление с того, что назвал все выдвинутые против него обвинения беспочвенными, а прокуроров и суд - коррупционерами.

После этого началась словесная перепалка. Затем адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины и их подзащитный начал петь.

Напомним, Саакашвили подозревают в растрате 9 млн лари (около $3 млн).

"Тем временем, в его партии Единое национальное движение назревает раскол. В СМИ попали кадры, где лидер партии Ника Мелия говорит сторонникам Михаила Саакашвили, что был против возвращения экс-президента на родину. Это вызвало большой скандал", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщалось, 13 января Михаил Саакашвили обратился к украинцам, впервые лично появившись на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы.

А 4 февраля Саакашвили появился в суде в футболке с надписью "за волю Украины". Его волосы заметно поседели, а сам он пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.

По его словам, в заключении грузинско-украинский политик проведет минимум шесть лет, то есть выйдет не раньше 2027 года.