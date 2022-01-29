Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного бывшего главу государства Михаила Саакашвили - по ее мнению, это повысит поляризацию в обществе.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова президента Грузии в пятницу, 28 января.

"Обычно я выполняю свое слово и, думаю, нет никого, кто мог бы сказать об обратном... я глубоко уверена, что такой шаг как помилование будет причиной поляризации, а не деполяризации. Если кто-то переубедит меня в этом... но сомневаюсь. Само возвращение Саакашвили было шагом поляризации, и я не сделаю ничего, что приведет к поляризации", - сказала Саломе Зурабишвили.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.

По его словам, в заключении грузинско-украинский политик проведет минимум шесть лет, то есть выйдет не раньше 2027 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Саакашвили обратился к украинцам из зала суда.

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