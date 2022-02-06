Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией или на Донбассе.

Об этом Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву.

"Опасность одна: что они (украинские власти - Ред.) предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска - Донбасса", - сказал Лукашенко.

По его словам, если Киев инициирует обострение с Россией, то будут прекращены поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электричества.

"Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией и мы будем не с вами. Мы с Россией отрежем всякие поставки не только ГСМ, но и электричества", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые - в частности, начав войну на Донбассе - он получит совместный ответ.

Кроме того, он сказал, что "США толкают Киев к войне".

Напомним, Лукашенко заявил, что война в Украине и Европе невозможна. По его мнению, западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ и слишком привыкли к мирной жизни. А в случае возникновения такого противостояния с Украиной война продлится 3-4 дня.

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