Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов оставить пост президента Беларуси в том случае, если в стране все будет спокойно.

Об этом заявил 4 февраля во время интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву.

В частности, в интервью поднимался широкий круг тем, в том числе собеседники говорили о развитии ситуации в регионе, различных аспектах белорусско-российских отношений.

Кроме прочего Лукашенко ответил на вопрос, сколько еще планирует быть президентом страны.

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси и, еще важнее, внутри нас будут как в 2020 году рвать... Всегда буду", - ответил Лукашенко Соловьеву.

Но при этом президент Беларуси добавил, что если все будет спокойно и появится преемник, то он "определится" со сроком руководства страной. Также Бацька сказал, что занимает пост не потому, что очень хочет быть президентом, а потому, что попал в такие обстоятельства и зависит от них.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко хочет закупить всю задействованную в учениях "Союзная решимость" российскую военную технику. Он рассказал об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 3 февраля.

Также напомним, что Лукашенко пообещал вернуть Украину "в лоно славянства". При этом президент Беларуси добавил, что "Украина становится предметом закулисного торга, ее толкают в пламя конфликта, целенаправленно готовят к агрессии".