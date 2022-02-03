Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет закупить у России почти всю технику, которая участвует в российско-белорусских учениях "Союзная решимость-2022".

Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 3 февраля заявил, что совместные учения с Россией нужны Беларуси для того, чтобы ее военнослужащие научились пользоваться российской техникой.

"Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться", - сказал Лукашенко, обращаясь к Шойгу.

Отметим, что в рамках учений из России в Беларусь передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Также Лукашенко заявил, что Беларусь готова создавать с Россией дополнительные центры для обучения обращению с российским оружием, включая системы ПВО.

"Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что 2 февраля Россия и Беларусь начали первый этап совместных масштабных военных учений. В НАТО их назвали самым большим скоплением войск РФ в Беларуси со времен холодной войны.