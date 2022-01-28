Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сказал, что Минск будет участвовать в войне в случае нападения на Беларусь или Россию, заявил, что сейчас решается судьба человечества: либо новые договорённости между ключевыми странами, либо война.

Об этом он заявил в ходе послания к народу и парламенту в Минске в пятницу, 28 января.

"Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", - заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко обратился к парламенту Беларуси и сделал ряд заявлений, касающихся Украины и Российской Федерации. В частности, он обвинил Запад нагнетании ситуации вокруг Украины и пообещал вернуть ее "в лоно славянства".

Также он ранее обвинял Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.

Вместе с тем, ранее Лукашенко заявлял, что в украинско-российском конфликте Беларусь встанет на сторону Москвы.

Кроме того, в прошлом году Лукашенко назвал Путина родным братом, с которым смотрит на мир одинаковыми глазами. Он также вспомнил, что после президентских выборов в Беларуси в прошлом году его российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.