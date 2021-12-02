Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин считает его больше, чем другом. Глава Республики заявил, что они - родные братья и видят мир одинаково.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что вместе с Владимиром Путиным видят этот мир одинако.

"Мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково. Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", - сказал он.

Лукашенко также вспомнил и отметил, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году Владимир Путин поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после признания Александром Лукашенко Крыма российским, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал поездку двух президентов на неподконтрольный Киеву полуостров "в подходящий момент".