Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о важности для Москвы того факта, что глава Белорусской Республики Александр Лукашенко назвал Крым российским. Также представитель Кремля анонсировал поездку двух президентов на неподконтрольный Киеву полуостров "в подходящий момент".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уверен в том, что президенты России и Белоруссии договорятся и съездят в Крым "в подходящий момент".

"Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок - погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что после слов президента Беларуси Лукашенко о формальном признании Крыма российским, белорусская авиакомпания "Белавиа" может в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Крым.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будет оценивать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о признании Крыма частью России. По словам министра иностранных дел, необходимо оценивать действия.