Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил о признании Крыма частью России, сказал, что если Россия "окажется перед агрессией Украины", то Беларусь займет сторону Москвы.

Об этом Лукашенко заявил в интервью "РИА Новости".

"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все, для того чтобы Украина стала нашей. Она наша - Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение. Поэтому если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, - мы в теснейшей связке: юридической, экономической, политической - будем с Россией", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны вступить в войну на Донбассе в случае реализации прогнозов Запада о планах России напасть на Украину. Тогда он сказал, что "ясно, на чьей стороне" выступит Беларусь, не называя ее прямо, но дал понять, что речь о России.

Также мы писали о том, что Лукашенко допустил размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше.