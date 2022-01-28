Президент Беларуси Александр Лукашенко, который планирует стянуть к границам Украины "целый контингент белорусской армии", заявил, что Минск примет участие в военных действиях, если против Беларуси будет совершена прямая агрессия или если нападение случится на Россию.

Об этом он заявил в ходе послания к народу и парламенту в Минске в пятницу, 28 января.

"Так будет война или нет? Да, она будет! Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать. Если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что в украинско-российском конфликте Беларусь встанет на сторону Москвы и что она "никогда не будет на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине".

Также Лукашенко призвал защитить границу с Украиной из-за "неадекватного руководства" в Киеве. По его словам, жители Беларуси с болью в сердце наблюдают за тем, что происходит в Украине.

Кроме того, президент Беларуси назвал слухи о вторжении России в Украину поводом для Запада "молотить" Россию.