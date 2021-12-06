Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, вопреки заявлениям Запада, не собирается нападать на Украину. Кроме того, по словам Лукашенко, планы НАТО и США по поводу Украины являются неприемлемыми не только для РФ, но и для Беларуси.

Об этом со ссылкой на Лукашенко пишет "БелТА".

По мнению Лукашенко, Запад сейчас обвиняет Россию в планах напасть на Украину, чтобы было за что "молотить" РФ.

"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - сказал Александр Лукашенко.

При этом, по его прогнозам, "какие-то развязки" в этом вопросе следует ожидать после Нового года.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в украинско-российском конфликте Беларусь встанет на сторону Москвы.

Также мы писали о том, что Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе и сказал, что "ясно, на чьей стороне" будет в этом случае Минск.