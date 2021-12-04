Американские разведчики утверждают, что в планы Москвы входит широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года по четырем фронтам.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документ разведчиков.

Издание пишет, что согласно новым данным, которые включают спутниковые фотографии, российские войска сосредотачиваются в четырех точках у границы с Украиной: 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинута к границе недавно.





Кроме того, в материале говорится, что Москва планирует напасть на Украину в начале 2022 года "с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины".

"Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - пишет WP.

На данный момент известно, что число российских военных около украинско-российской границы составляет около 70 тысяч человек, однако прогнозируется увеличение контингента более чем в два раза.

Разведчики США убеждены, что батальонные тактические группы армии РФ систематически перемещаются к границе и от нее "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Кроме того, по мнению американских военных, предполагается, что все оружие и артиллерия сохраняется на тренировочных объектах, чтобы в нужный момент была возможность быстро приступить к атаке на Украину.

Отметим, что российские власти отрицают подготовку наступления на Украину и утверждают, что заявления об этом - "дымовая завеса", чтоб скрыть подготовку силовой операции ВСУ на Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что американский министр обороны Ллойд Остин 2 декабря предположил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом. Также глава Пентагона выразил надежду, что не увидит "вторжения Советского Союза в Украину".

Между тем, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, известный своими многочисленными претензиями и требованиями к Берлину, обратился с призывом к будущему канцлеру Олафу Шольцу. На фоне информкампании на Западе по поводу вероятного скорого нападения России на Украину посол потребовал у Шольца пригрозить Владимиру Путину пакетом санкций.