Под Донецком идут обстрелы. Скриншот из видео

Сегодня, 2 декабря, в неподконтрольной Киеву части Донецкой области прошли обстрелы. Огонь велся из гусеничной боевой машина пехоты БМП-2 в течение 20 минут в городе Докучаевск (находится в 30-40 км от Донецка).

О выстрелах сообщили читатели "Страны" из неподконтрольного Донбасса, соответствующие видео появились в сети.

Обстрел Докучаевска, который расположен в неподконтрольной части Донецкой области, произошел днем, огонь велся из БМП-2 в течение 20 минут.

О сильном отстреле сообщают и жители Донецка.

В "ДНР" обвинили в обстрелах украинскую сторону.

Напомним,  1 декабря, штаб Операции объединенных сил зафиксировал на Донбассе четыре нарушения режима тишины. Под обстрелами погиб украинский военнослужащий. По данным ВСУ, одно из нарушений режима прекращения огня производилось с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также сообщалось, что командующий ООС заявил о постоянно летающих на Донбассе беспилотниках Bayraktar. Однако они летают, ка ки было определенно соглашениями, только на подконтрольной территории.

Ранее "Страна" писала, что Рада продлила еще на год особый статус Донбасса.

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