На Донбассе, где обе стороны обвинили друг друга в применении беспилотников, с начала суток 7 ноября противник 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По состоянию на 17.00 7 ноября у Повлополя противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутовое - вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье противник задействовал беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17. Позиции украинских войск возле Новозванивки и Прицепилки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского войска противника открывали огонь из подствольных гранатометов. В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Как писала "Страна", на Донбассе беспилотник нанёс удар в 30 метрах от миссии ОБСЕ.

Напомним, в ВСУ заявили о планах наращивать число "Байрактаров" и использовать все имеющееся вооружение на линии фронта.

Тем временем у Зеленского просят переименовать беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".