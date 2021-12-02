Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк заявил, что беспилотники Bayraktar, которые Украина купила у Турции, постоянно работают в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал в ходе интервью "Радио Свобода", видео обнародовано в YouTube.

"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника", - рассказал Павлюк.

Вместе с тем, он назвал беспилотник прекрасной машиной, которая позволяет "полностью наблюдать за деятельностью противника".

Павлюк о постоянно работающих беспилотниках - с 7:29

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 октября подтвердил первое боевое применение на Донбассе беспилотника "Байрактар".

Также мы писали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил боевое применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе, хотя ранее в "республике" опровергали это.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в ВСУ заявили о планах наращивать число "Байрактаров" и использовать все имеющееся вооружение на линии фронта.