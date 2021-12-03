Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, известный своими многочисленными претензиями и требованиями к Берлину, обратился с призывом к будущему канцлеру Олафу Шольцу. На фоне информкампании на Западе по поводу вероятного скорого нападения России на Украину посол потребовал у Шольца пригрозить Владимиру Путину пакетом санкций.

Об этом Мельник заявил немецкому таблоиду Bild.

"Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность", - сказал Мельник изданию.

Чтобы вовремя предотвратить эту "фатальную интервенцию и последующую гуманитарную катастрофу", нужно нечто большее, чем просто "слова предупреждения из Берлина Путину".

Поэтому Мельник призвал Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания и четко продемонстрировать Путину "все серьезные последствия нападения на Украину".

По мнению дипломата, необходим "жесткий каталог суровых карательных мер", который должен быть представлен Путину не позднее 8 декабря, после избрания Шольца канцлером.

Мельник перечислил, какие меры должен включать "каталог":

"полный остракизм России" со стороны всех международных организаций;

полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, сырой нефти и угля, а также другого сырья;

полный запрет немецких инвестиций в Россию;

замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета;

отключение международных платежных операций (SWIFT).

"Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы", - резюмировал Мельник.

Как писала "Страна", в конце ноября Мельник призвал Германию отказаться от импорта газа из России в случае агрессии Путина.

А буквально несколько дней спустя потребовал от Германии компенсацию за утраченные культурные ценности во время Второй мировой войны.