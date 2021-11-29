Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина имеет полное право рассчитывать на компенсацию со стороны Германии как за утраченные во время Второй мировой войны культурные ценности, так и за переданный ФРГ бескорыстно 20 лет тому назад бесценный архив Баха.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на письмо, которое посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал главе Фонда "Берлинская певческая академия" Георгу графу цу Кастель-Кастель.

Мельник в письме отказывается от участия в праздничном концерте в связи с 20-летием передачи архива Баха и аргументирует свое решение.

"Германское правительство отметило, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", - пишет посол Украины.

Мельник обращает внимание на то, что официальные предложения украинского правительства, согласно которым Германия могла бы, например, создать Компенсационный фонд военных потерь для закупки наиболее пострадавшим отечественным музеям ценных артобъектов мирового уровня, просто игнорируются.

Посол Украины заявил, что в течение нескольких последних лет неоднократно обращался как в соответствующие культурные заведения, так и в ведомство канцлера и Федерального министерства иностранных дел с предложениями запустить важные украинско-германские инициативы в контексте передачи архива Баха.

В частности, речь шла о возможности начала ежегодного двустороннего музыкального фестиваля Баха или о многомиллионной программе финансирования классической музыки в Украине (оркестры, юные таланты и т.д.).

"К сожалению, мы наткнулись на глухую стену непонимания", – констатирует дипломат.

По его словам, пока Берлин и дальше будет отказывать Киеву в серьезной дискуссии об исторической ответственности Германии перед Украиной, особенно в сфере репараций утраченного культурного наследия, пока в Германии будут пренебрегать законными интересами и правами Украины, двусторонний диалог будет оставаться ограниченным и непродуктивным.

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