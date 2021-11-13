В пятницу, 12 ноября, Генассамблея ООН голосовала за резолюцию по героизации нацизма. В поддержку резолюции выступила 121 страна, при этом воздержались 53. Среди воздержавшихся - ряд европейских стран, в том числе, Германия, Франция, Бельгия, а также Грузия, Эстония, Литва, Латвия.

Против резолюции проголосовали только США и Украина. Однако, в итоге резолюция была принята.

Соединенные Штаты в ходе своих консультаций в Генеральной ассамблее ООН аргументировали свой выбор тем, что пропаганда нацизма – это проявление свободы выражения мнений.

Об этом рассказал журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Резолюция рекомендует странам принять меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр результатов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, а также военных преступлений, совершенных во время войны.

Более того, авторы документа осуждают инциденты, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма. В частности к ним относится нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

"Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать", - сказал Лукьянцев.



Он выразил разочарование, что такие заявления со стороны Америки звучали и в пятницу – сразу же вслед за тем, как в США отмечали День ветеранов.

Между тем, вчера, 12 ноября, под Верховной Радой появились плакаты, на которых прославляется Адольф Гитлер. На плакатах цитируется документ ОУН Степана Бандеры, в котором немецкий фюрер называется союзником "новой Украины". Причем подается этот документ авторами плаката как явление крайне позитивное. "Страна" разобралась, как Гитлер попал на полотна госпропаганды у стен Верховной Рады.

Помимо этого, в день голосования за резолюцию более 50 человек пострадали и 17 погибли в перестрелках в США накануне, когда страна отмечала национальный День ветеранов, который часто сопровождается насильственными преступлениями.