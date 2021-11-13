Более 50 человек пострадали и 17 погибли в перестрелках в США накануне, когда страна отмечала национальный День ветеранов, который часто сопровождается насильственными преступлениями.

Об этом свидетельствуют данные Gun Violence Archive.

По данным портала, который аккумулирует информацию об инцидентах с огнестрельным оружием, среди 54 пострадавших есть даже годовалый ребенок – перестрелка произошла на заправке в Чикаго, ребенок находился в одной из машин, пуля задела его голову.

В Эль-Пасо, в штате Техас убили двоих, ранили одного человека в общественном парке.

11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия завершилась Первая мировая война. С 1919 года ряд американских штатов отмечал годовщину прекращения огня. В 1926 году Конгресс США принял резолюцию, призывавшую все американские штаты отмечать эту дату как дань уважения ветеранам Первой мировой войны, церемония начиналась каждое 11 ноября (11-й месяц), в 11 часов утра, день был назван "День перемирия" (Armistice Day), в память перемирия, наступившего после капитуляции Германии 11 ноября 1918 года. 1 июня 1954 года праздник был переименован в "День ветеранов", и с этого момента посвящался ветеранам уже всех войн Соединенных Штатов Америки. "День ветеранов" посвящён всем ныне живущим участникам боевых действий и отличается от "Дня поминовения" (Memorial Day) погибших в войнах, который приходится на май

Ранее "Страна" сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп 11 ноября записал видеообращение ко Дню ветеранов. В нем он пообещал, что "США вернутся", перефразировав любимый тезис Джо Байдена "Америка вернулась". Байден часто повторяет, что "Америка вернулась". Например, летом во время европейского турне на своих встречах с союзниками по Большой семерке и НАТО Байден не упускал возможности заверить, что "Америка вернулась" на мировую арену и готова взять на себя инициативу в решении таких серьезных проблем, как климатические изменения, рост авторитаризма, кибербезопасность и распространение вакцин против коронавируса среди стран с низким и средним уровнем доходов.

Также мы писали, что в американском городе Скотленд, который расположен в штате Южная Дакота, произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще трое - ранены. Правоохранители рассказали, что подозреваемого задержали, он находится под стражей. Сейчас полицейские устанавливают его мотивы.