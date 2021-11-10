В американском городе Скотленд, который расположен в штате Южная Дакота, произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще трое - ранены.

Об этом сообщает местное издание Dakota News Now.

Инцидент произошел вечером во вторник, 9 ноября. По словам правоохранителей, один из пострадавший серьезно ранен, он был доставлен в больницу. Двое других выживших сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители добавили, что подозреваемого задержали, он находится под стражей. Сейчас полицейские устанавливают его мотивы.

В соцсетях, между тем, пишут, что злоумышленник бегал по городу и стрелял в людей без разбора. Погибшими оказались дочь и отец.

Ранее мы рассказывали, что в Мексике наркоторговцы застрелили блогершу из США и туристку из Германии. Инцидент произошел в баре La Malquerida в туристическом центре города Тулум, где внезапно вспыхнула вооруженная разборка.

Также сообщали, как недавно в США работник почты пристрелил двух коллег, а после покончил с собой. Что именно послужило причиной стрельбы, неизвестно.