В США снова произошла уличная стрельба, которая привела к человеческим жертвам. В этот раз трагедия разыгралась в городе Мемфис (штат Теннесси - Ред.).

О смертельном инциденте сообщила пресс-служба городской полиции в социальных сетях.

Полиция прибыла по экстренному вызову на почту в исторический район Мемфиса. На месте чрезвычайного происшествия были обнаружены тела трех сотрудников почты с огнестрельными ранениями. Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что стрелком. устроившим бойню был один из погибших. По предварительным данным агентов, он покончил с собой после расправы над коллегами.

Что именно послужило причиной стрельбы пока не сообщается.

По данным агентства AP, за последние две недели это уже третий случай стрельбы в городе со смертельным исходом. Ранее владелец магазина по продаже суши 23 сентября застрелил одного и ранил 14 человек. А спустя всего неделю учащийся в школе Мемфиса застрелил и тяжело ранил двух своих однокашников.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек был убит, 12 ранены.