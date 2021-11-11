Бывший президент США Дональд Трамп 11 ноября записал видеообращение ко Дню ветеранов. В нем он пообещал, что "США вернутся", перефразировав любимый тезис Джо Байдена "Америка вернулась".

Ролик появился на официальном сайте и в Фейсбуке Трампа.

"В этот день я хотел бы воздать должное тем удивительным людям, которые служили так хорошо, стойко и впечатляюще Вооруженным силам США. Мы любим вас, наш народ уважает вас, мир уважает вас. И мы вернемся! Наша страна должна сделать многое. Страна вернется, и вернется сильнее, чем когда-либо была. Счастливого Дня ветеранов", - сказал Трамп.

Между тем Байден часто повторяет, что "Америка вернулась". Например, летом во время европейского турне на своих встречах с союзниками по Большой семерке и НАТО Байден не упускал возможности заверить, что "Америка вернулась" на мировую арену и готова взять на себя инициативу в решении таких серьезных проблем, как климатические изменения, рост авторитаризма, кибербезопасность и распространение вакцин против коронавируса среди стран с низким и средним уровнем доходов.

Как писала "Страна", Байден отказался от принципа "Америка на первом месте", которым руководствовался его предшественник Трамп.

Мы также сообщали, что недавно стало известно, когда Трамп скажет о своих планах насчет новой попытки избраться президентом.