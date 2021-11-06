В США назвали имя человека, предоставлявшего россиянину Игорю Данченко ложные сведения для "досье" на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Благодаря этим сведениям составители "досье" пытались доказать, что Трамп связан с властями России.

Об этом сообщает The Washington Post в субботу, 6 ноября.

Человеком, предоставлявшим сведения, оказался близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.

По данным издания, сначала американец снабдил Данченко информацией, которую в дальнейшем сам же и попытался дискредитировать. Его имя не фигурирует в обвинительном заключении напрямую, он указан как "специалист по связям с общественностью номер один", но его адвокат Ральф Мартин подтвердил причастность чиновника, не раскрывая подробностей.

По сообщению The Washington Post, Долан "часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга".

Издание отмечает, что он ранее работал в предвыборных штабах бывшего президента США Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, которая была оппонентом Трампа на выборах в 2016 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в США арестовали аналитика Игоря Данченко. Его подозревают в сборе информации для досье на Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на его якобы связи с Россией. Арест 43-летнего выходца из России стал результатом расследования назначенного администрацией Трампа спецпрокурора Джона Дарема, который должен был выяснить обстоятельства слежки спецслужб за экс-президентом США.

Также мы писали, что гражданка России Ольга Галкина, которую американская газета Wall Street Journal назвала источником №3 компромата на президента США Дональда Трампа, заявила, что это неправда.