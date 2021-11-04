В США арестовали аналитика Игоря Данченко. Его подозревают в сборе информации для досье на Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на его связи с Россией.

Об аресте сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источники заявили, что арест 43-летнего выходца из России стал результатом расследования назначенного администрацией Трампа спецпрокурора Джона Дарема, который должен был выяснить обстоятельства слежки спецслужб за экс-президентом США.

Вообще бывшему гражданину России предъявляют обвинение по пяти пунктам, в том числе в даче ложных показаний следователям об источниках информации, которые Данченко некогда предоставил офицеру британской разведки Кристоферу Стилу. Позже эта информация была включена в досье о якобы связях Трампа и Кремля, переданное ФБР.

Как считает федеральная прокуратура, Данченко ложно утверждал, что получил информацию от анонимного звонящего о том, что между Трампом и российскими официальными лицами идут переговоры и что Кремль может помочь в избрании Трампа президентом.

43-летнего Данченко взяли под стражу в Вирджинии. Ожидается, что он впервые предстанет перед судом уже сегодня.

Досье Трампа, или досье Стила, принято называть материалы, опубликованные в начале 2017 года на сайте BuzzFeed. Исследовательская компания Fusion GPS совместно с британским экс-разведчиком Стилом тогда сообщила, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и помогала Трампу победить на них. Многие факты из досье впоследствии опроверг американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел прямых доказательств связей российских властей со штабом Трампа.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что никогда не был связан с Москвой, и призывал посадить Стила за решетку.