В США Госдеп начал расследование в отношении чиновников администрации экс-президента Дональда Трама по поводу того, не присвоили ли они себе дорогостоящие подарки, предназначенные для зарубежных высокопоставленных гостей.

Об этом со ссылкой на NBC News пишет "Интерфакс-Украина".

Расследованием занимается управление генерального инспектора Госдепа. Его сотрудники проверяют, не забрали ли сотрудники администрации Трампа подарки, финансируемые налогоплательщиками, из хранилища подарков Госдепартамента в январе домой.

Причиной этого расследования стал тот факт, что некоторые подарки из хранилища пропали. Теперь Госдеп выясняет, где именно они находятся и почему исчезли. Уточняется, что стоимость пропавших подарков "значительна".

Ранее The New York Times писала, что пропали подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменен из-за пандемии. Презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью и подписями Дональда и Мелании Трамп.

Кроме того, пропала бутылка виски стоимостью $5 800, которую японцы подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, но затем она исчезла. Сам экс-госсекретарь заявлял, что так и не получил презент.

Напомним, Госдеп призвал Грузию "справедливо" обращаться с Саакашвили.

Также мы писали о том, что в августе на Госдеп США совершена масштабная кибератака.