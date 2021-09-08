В администрации американского президента Джо Байдена назначили нового ответственного за формирование политики в отношении Украины, а также Польши, Беларуси, Молдовы, Чехии и Венгрии. Ею стала Робин Даниган, которая ранее была поверенной в делах в Австрии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Даниган в Госдепе будет отвечать за политику США в отношении Восточной и Центральной Европы.

Отметим, что в 2014 - 2017 годах она работала в Бюро энергоресурсов Госдепа замом секретаря по вопросам энергодипломатии. В последние годы она трудилась в американском посольстве в Австрии. Сначала она была заместителем руководителя посольства, а потом поверенной в делах США в этой стране.

"Даниган специализируется на энергетике. Во время президентства Обамы она была заместителем Государственного секретаря США по вопросам энергетической дипломатии. Судя по всему, это будет подаваться в Киеве как то, что Госдеп делает особый упор на ситуацию с "Северным потоком-2". К слову, это же означает, что многолетний куратор Украины Кент отходит от украинского направления", - сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что в середине августа куратора Украины в Госдепе США Джорджа Кента решили перевести на другое направление.

Также мы сообщали, что США не хотят присоединяться к Нормандскому формату и не будут назначать спецпредставителя по Донбассу.