Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует дождаться окончания промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. После них он сможет объявить, будет ли снова баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщает Fox News в понедельник, 8 ноября.

"Я определенно думаю об этом, и мы посмотрим, что будет. Честно говоря, мне кажется, многие обрадуются этому решению. Скорее всего, я объявлю после промежуточных выборов", - сказал Трамп в интервью каналу.

Бывший президент Америки добавил, что его слова пока не означают, что он наверняка будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

"Возможно, это уместно, многие люди ждут, что это решение будет принято", - заявил Трамп.

При этом политик не стал отвечать на вопрос, чью кандидатуру он бы предпочел видеть на посту вице-президента, уточнив, что "в Республиканской партии много замечательных людей".

Ранее "Страна" сообщала, что 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) Трамп допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность в том, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.

В то же время Трамп заявил, что не может публично рассказывать, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах страны, но серьезно намерен баллотироваться в президенты США.

Позже, в сентября текущего года, Дональд Трамп намекнул, что собирается принять участие в выборах президента США 2024.