Американский министр обороны Ллойд Остин 2 декабря предположил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом. Также глава Пентагона выразил надежду, что не увидит вторжения Советского Союза в Украину, случайно спутав СССР с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Тему Украины Остин затронул во время визита в Южную Корею. По его мнению, Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и снижением накала в регионе".

На вопрос, будут ли последствия для России в случае нападения на Украину чисто экономическими, Остин отказался отвечать прямо, сказав только, что будут использованы "лучшие методы".

"Все, что мы делаем, будет сделано (нами - Ред.) как частью международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", - сказал Остин, перепутав Россию с СССР.

Между тем сегодня же госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву отвести свои войска от украинской границы, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем какие-либо ранее введенные.

Со своей стороны власти России в лице Сергея Лаврова заявили о "военной накачке" Украины Западом, которая приводит к "саботажу" Минских соглашений.