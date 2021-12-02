Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и обещал ранее, призвал Россиию прекратить наращивание войск на границе с Украиной и уважать суверенитет нашей страны.

Об этом Блинкен сказал в ходе пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, пишет "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены, учитывая имеющиеся доказательства того, что Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины. Поэтому призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, сделать шаги к деэскалации, свернуть военное наращивание и вернуть силы на нормальные мирные позиции и имплементировать Минские соглашения, особенно в части предоставления неограниченного доступа Специальной мониторинговой миссии", – сказал Блинкен.

Кроме того, он выразил поддержку Минских соглашений но напомнил, что именно Россия не выполняет свою часть договоренностей и перечислил, какие именно договоренностей не выполняет Москва.

"Перемирие не выполняется Россией, отвод тяжелого оружия не выполняется Россией, допуск наблюдателей ОБСЕ не выполняется Россией. Закон об особом статусе – выполнено Украиной, закон об амнистии – в процессе, обмен всеми политическими заключенными – не выполнен Россией, доступ международной гуманитарной помощи - не выполнено Россией, восстановление экономических связей - не выполнено Россией... И я могу продолжать, но вы уже все поняли", - сказал Блинкен

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с США на тему Украины и ждет разъяснений Блинкена о его заявлениях по Минским соглашениям.

"С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине", - сказал Лавров, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее Лавров заявил о "военной накачке" Украины Западом, которая приводит к "саботажу" Минских соглашений.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже встретился с Блинкеном и заявил о совместной с США разработке мер по "сдерживанию России".