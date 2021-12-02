В Министерстве иностранных дел России, считают, что увеличение вооружения Украины подталкивает Киев к саботажу Минских договоренностей.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, пишет ТАСС.

"Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО (речь о событиях 1979 года, которое предполагало развертывание в Западной Европе большого числа американских ядерных ракет средней дальности при параллельных переговорах с СССР о ликвидации этого класса вооружений - Ред.). Европа молчит. Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - сказал он.

Кроме того, Лавров призвал ОБСЕ дать понять Киеву, что минские соглашения не могут быть пересмотрены.

"Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования. Внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока нынешний киевский режим уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Лавров.

Напомним, Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну.

Также сообщалось, что в Кремле назвали конфликт в Донбассе "внутриукраинской войной" и порекомендовали президенту Зеленскому вести переговоры с "ЛНДР".