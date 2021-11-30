Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров допускает, что Украина может "сорваться на военные авантюры", но надеется, что Киев все-таки не пойдет по пути Саакашвили 2008 года.

Об этом пишет "РИА Новости".

По словам Лаврова, страны Запада провоцируют украинскую власть на антироссийские действия и Киев может "сорваться на военные авантюры", что в свою очередь может создать угрозу безопасности России.

Глава российского МИД сказал, что если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения безопасности РФ.

"Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года", - сказал Лавров.

Напомним, разведка РФ обвинила Украину в концентрации сил и средств ВСУ на границе с Россией и Беларусью и провела параллель между нынешней ситуацией в Украине с Грузией образца августа 2008 года. В тот год Грузия пошла в наступление на Южную Осетию.

Также сообщалось, что в НАТО не считают блефом возможное вторжение России в Украину.