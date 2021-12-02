Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США совместно разрабатывают комплексный пакет мер по "сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий".

Об этом Кулеба сообщил у себя в Twitter по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", - сообщил Кулеба.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решить проблему на Донбассе может выполнение Минских соглашений.

Также мы писали о том, что Блинкен пообещал попросить Лаврова отвести войска РФ от украинской границы. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена проходит в Стокгольме в четверг, 2 декабря.

Кроме того, сообщалось, что ранее в Госдепе США сообщали, что Блинкен приедет в Европу, чтобы с союзниками по НАТО оценить активность России у границ с Украиной.