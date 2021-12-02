Кулеба встретился с Блинкеном. Фото: Twitter/ Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США совместно разрабатывают комплексный пакет мер по "сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий". 

Об этом Кулеба сообщил у себя в Twitter по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", - сообщил Кулеба. 

США и Украина разрабатывают пакет антироссийских мер. Скриншот сообщения Кулебы

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решить проблему на Донбассе может выполнение Минских соглашений.

Также мы писали о том, что Блинкен пообещал попросить Лаврова отвести войска РФ от украинской границы. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена проходит в Стокгольме в четверг, 2 декабря. 

Кроме того, сообщалось, что ранее в Госдепе США сообщали, что Блинкен приедет в Европу, чтобы с союзниками по НАТО оценить активность России у границ с Украиной

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