Власти России могут организовать "хоть сейчас" поездку президента Беларуси Александра Лукашенко в аннексированный Россией Крым.

Об этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. сообщил в интервью ТАСС

"Действительно, президент Беларуси в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства 4 ноября объявил о своем желании посетить Республику Крым. Можем только приветствовать это намерение, как и последующие заявления ряда других представителей власти. Крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", – сказал Андрей Руденко.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко признал Крым российским и заявил, что намерен посетить полуостров. И уже есть договоренность об этом с главой РФ Владимиром Путиным. Таким образом Лукашенко может стать первым лидером государства, который посетит Крым после 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Лукашенко заявил, что Запад требует от Беларуси "стать такой, как Украина", но Минск отказался.

Также мы писали, что Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз.