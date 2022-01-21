Белорусский лидер Александр Лукашенко, который ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком" в политике, считает, что власти нашей страны находятся под внешним управлением и ведут себя непредсказуемо и неадекватно.

Цитирует белорусского лидера БЕЛТА в пятницу, 21 января.

По его словам, жители Беларуси с болью в сердце наблюдают за тем, что происходит в Украине.

"Ее (украинское - Ред.) нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, порой ведет себя непредсказуемо и неадекватно. На этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться", - сказал Лукашенко и призвал "надежно защитить" границу между двумя странами.

Ранее мы писали, что Лукашенко назвал слухи о вторжении России в Украину поводом для Запада "молотить" Россию.

Также цитировали президента Беларуси, который сказал, что сейчас украинский народ "обездолен до крайности", а также он призвал сделать все, чтобы "вернуть Украину в лоно настоящей веры".

Кроме того, ранее Лукашенко назвал условие, при котором возможен военный конфликт Беларуси с Украиной.