В Беларуси уже почти через месяц состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики. Указом президента Александра Лукашенко он назначен на 27 февраля 2022 года, передает БелТА.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

Также с учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.

Также мы писали о том, что Конституционная комиссия Беларуси предложила установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси хотят прописать в Конституции запрет героизации нацизма.