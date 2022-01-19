В Госдепе США заявили, что Россия может использовать для вторжения в Украину военных, отправленных в Беларусь для проведения учений "Союзная решимость-2022", которые стартуют 10 февраля.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, сообщает пресс-служба ведомства.

"Информация, которая у нас есть, свидетельствует, что Беларусь может сыграть роль в планируемом Россией вторжении на Украину... Беспокойство вызывают сообщения о перемещениях российских войск в Беларусь, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", - заявил представитель Госдепа в ходе брифинга.

По словам сотрудника Госдепа, Москва направила больше военных, чем США могли бы ожидать в рамках стандартных учений.

Напомним, ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины.

Также мы писали, что в Госдепе США заявили о крайней степени угрозы для Украины со стороны России.

Кроме того, сообщалось, что Россия и Беларусь на совместных военных учениях отработают боевые действия "не только в своих границах".