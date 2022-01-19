В Госдепе заявили, что власти США готовят планы обеспечения безопасности своих дипломатов и граждан в Украине на случай эскалации ситуации, это делается в штатном режиме и является обычной практикой.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 января, со ссылкой на слова представителя Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.

Журналисты попросили представителя Госдепа рассказать подробнее о планах первоочередных действий "на случай эскалации со стороны России", о которых Блинкен намерен проинформировать "сотрудников американского посольства и их семьи" во время его визита в Киев.

"Что касается вопроса нештатной ситуации, то мы проводим нормальное планирование на случай нештатной ситуации, что мы всегда делаем, в отношении нашего посольства в Киеве и граждан США в Украине. Это нормальная практика, так делается всегда, когда ситуация в области безопасности очень сильно ухудшается, как сейчас в Украине", - рассказала представитель ведомства.

Напомним, что в МИД РФ назвали дезинформацией заявления Пентагона о подготовке "провокации" РФ против Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не давала поводов для конфликтов из-за Украины.

Также мы информировали, что в МИД Украины опровергли информацию об эвакуации сотрудников российских дипведомств.