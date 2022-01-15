Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о том, что Америка подготовила "18 различных сценариев" на случай российского вторжения на территорию Украины.

Об это она заявила в интервью "Financial Times", не раскрывая подробности этих сценариев.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный - Ред.) шаг", — сказала она.

Такуже Нуланд добавила, что в США считают, что "дверь для дипломатического решения все еще открыта", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.

"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", — резюмировала Нуланд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Соединенные Штаты Америки вынуждены оказывать давление на своих партнеров из Европейских стран. Несмотря на то, что прошли многочисленные переговоры, сторонам не удалось договориться о конкретных санкционных мерах против Российской Федерации в случае ее вторжения в Украину.

"Страна" также писала о том, что США и Украина начали обвинять Россию в подготовке провокаций "под чужим флагом".