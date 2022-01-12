Демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина. Их введут, если Москва начнет вторжение в Украину.

В новые санкции вошли запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Путина, но и высшего руководства России. Санкции грозят также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу, а также командующим различными родами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

Закон также включает абстрактные положения - те, которые "помогут укрепить безопасность Украины". Также в не призывается "рассмотреть все доступные и надлежащие меры" чтобы не допустить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".

Санкции также коснутся системы SWIFT.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся позавчера в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.

В тоже время американские издания заявили, что Росссия перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной и это может означать подготовку к масштабному вторжению. При этом само вторжение могло быть отложено до февраля.