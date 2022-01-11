В США сообщили, что Путин может напасть на Украину вместе с морозами
В американском СМИ заявили о том, что Российская Федерация перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной и это может означать подготовку к масштабному вторжению. При этом само вторжение могло быть отложено до февраля.
Об этом сообщает The New York Times.
В статье говорится, что американские официальные лица говорят о том, что РФ начала перебрасывать военные вертолеты к границе с Украиной. При этом, по их словам, стягивание российский войск замедлилось, но на границе все еще сосредоточено около ста тысяч военных.
Указано, что стягивание вертолетов и ударной авиации, в том числе и штурмовых истребителей, может дать России решающее преимущество, если Москва примет решение вторгнуться в Украину.
Однако высокопоставленные представители администрации президента США Байдена говорят, что наступление могли отложить до февраля, потому что во время морозов, по замерзшей земле легче перебрасывать тяжелую технику.
Согласно данным издания, с конца прошлого года над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки.
Напомним, 10 января состоялись переговоры Росси и США по гарантиям безопасности, ход которых проанализировала "Страна".
Также сообщалось, что New York Times опубликовала карту с диспозицией войск РФ на границе с Украиной.