В американском СМИ заявили о том, что Российская Федерация перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной и это может означать подготовку к масштабному вторжению. При этом само вторжение могло быть отложено до февраля.

Об этом сообщает The New York Times.

В статье говорится, что американские официальные лица говорят о том, что РФ начала перебрасывать военные вертолеты к границе с Украиной. При этом, по их словам, стягивание российский войск замедлилось, но на границе все еще сосредоточено около ста тысяч военных.

Указано, что стягивание вертолетов и ударной авиации, в том числе и штурмовых истребителей, может дать России решающее преимущество, если Москва примет решение вторгнуться в Украину.

Однако высокопоставленные представители администрации президента США Байдена говорят, что наступление могли отложить до февраля, потому что во время морозов, по замерзшей земле легче перебрасывать тяжелую технику.

Согласно данным издания, с конца прошлого года над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки.

Напомним, 10 января состоялись переговоры Росси и США по гарантиям безопасности, ход которых проанализировала "Страна".

Также сообщалось, что New York Times опубликовала карту с диспозицией войск РФ на границе с Украиной.