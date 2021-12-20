Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым ввести превентивные санкции против Российской Федерации, для того чтобы предотвратить эскалацию РФ в любое из государств.

Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам заседания Люблинского треугольника в понедельник, 20 декабря.

"Я не очень понимаю, почему президент Путин сделает этот шаг (отступит - Ред.). Если реакция некоторых европейских лидеров и некоторых лидеров Альянса такая, что не дай Бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например в Украину, мы потом будем вводить санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и зачем это нужно?

Также мы видим когда было миграционное давление и оно продолжается, но немного уменьшилось (на границах Беларуси с Польшей и Литвой - Ред.)....Что было? Какие были мощные шаги стран НАТО и ЕС? Как они своим коллегам очень быстро отреагировали кроме слов и были серьезные санкции...Предпосылок почему президент РФ сделает шаг назад я не вижу. Считаю, должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы даже не было никакой мысли относительно эскалации в любой регион, любое государство со стороны РФ", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 декабря Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств назвали свои страны "авангардом сдерживания России".

Также сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон и Зеленский договорились о продолжении диалога с Россией.