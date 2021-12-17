Премьер министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимиром Зеленским провели переговоры, в ходе которых они пришли к выводу, что важно продолжать диалог с Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского министра.

В свою очередь, в сообщении Зеленского в Twitter говорится, что стороны обсудили энергетическую безопасности и скоординировали шаги по мирному урегулированию.

Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном - Ред.. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал президент Украины.

Напомним, вчера, 17 декабря, мы сообщали о том, что в Кремле заявили, что пока что ясности по поводу возможности переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все еще нет. Однако, Путин, как сообщил его пресс-секретарь, остается открытым для диалога.

Между тем, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что сейчас Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник.