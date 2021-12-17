Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник.

Об этом он заявил в пятницу, 17 декабря, в интервью RTVI.

Также пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что русские и украинцы останутся братскими народами, "несмотря на оболванивание властями Украины своих граждан".

Помимо этого, Песков добавил, что в Украине обрубаются все концы, "от капилляров до артерий". Двусторонних отношений Киева с Москвой как таковых нет, добавил он.

Напомним, вчера, 16 декабря, в Кремле заявили, об отсутствии ясности по поводу возможности переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все еще нет. Однако, Путин, как сообщил его пресс-секретарь, остается открытым для диалога.

Напомним, в октябре Дмитрий Песков говорил о том, что особых перспектив для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается "из-за действий украинских властей".

Тогда же пресс-секретарь Путина заявлял, что президенту РФ тяжело говорить с Зеленским, поскольку президент Украины "упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны".

Кроме того, в конце ноября Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется.