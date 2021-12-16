В Кремле заявили, что на сегодня ясности по поводу возможности переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все еще нет. Однако, Путин, как сообщил его пресс-секретарь, остается открытым для диалога.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

На вопрос журналиста о том, возможен ли контакт президентов, Песков заявил, что "пока ясности нет". По его информации, у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством Офиса президента Украины".

"И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток - 2", и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело", - заявил Дмитрий Песков.

Также он сказал, что Владимир Путин остается открытым для диалога, и Кремль в нем заинтересован.

"Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть a) понятен, b) подготовлен и c) ориентирован на достижение конкретного результата", - сказал Песков.

Напомним, в октябре Дмитрий Песков говорил о том, что особых перспектив для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается "из-за действий украинских властей".

Тогда же пресс-секретарь Путина заявлял, что президенту РФ тяжело говорить с Зеленским, поскольку президент Украины "упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны".

Кроме того, в конце ноября Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется.