После двухчасовых онлайн-переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о том, что планирует еще один разговор с руководителем РФ в ближайшем будущем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий американского лидера в Белом доме.

На вопрос журналистов о том, планирует ли Байден проводить очную встречу с Путиным в ближайшее время и нужен ли, с точки зрения американского президента, новый российско-американский саммит, он ответил: "Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кремле раскрыли детали двухчасового разговора Путина и Байдена о санкциях против РФ и угрозе российских войск.

Между тем, президенты России и США после онлайн-встречи, договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по "чувствительным вопросам". По словам советника по внешней политике РФ Юрия Ушакова, об этом главы государств договорились особенно после того, как Путин сказал об "определенных красных линиях".

Также мы писали, что Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично.