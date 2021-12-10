Разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся через два дня после общения американского лидера с президентов РФ Путиным из-за плотного графика главы Белого дома. При этом для него было важно связаться с Зеленским после общения с Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказал неназванный высокопоставленный чиновник из американской администрации президента, у Байдена было много планов в повестке дня, в том числе и внутренние вопросы и поездки. Но госсекретарь Блинкен связался с Зеленским еще в начале недели.

"Госсекретарь Блинкен, как мне кажется, в понедельник сделал первый контакт с Зеленским, чтобы подготовить почву для телефонного звонка президента. И для президента Байдена было очень важно, чтобы после этого звонка (Путину - Ред.) он лично связался с Зеленским", - рассказал чиновник.

Кроме того, по его словам, разговор Зеленского и Байдена был теплым и основной целью этого звонка "была возможность для Байдена прочитать Зеленскому запись его телефонного разговора с Путиным".

"Единственное, что я хотел бы сказать, что президент совершенно ясно дал Зеленскому в своем сегодняшнем звонке, что если вопрос Украины стоит в повестке дня, то она будет за столом переговоров. Сегодняшняя беседа была важной возможностью для президента иметь возможность связаться с Зеленским по поводу этого звонка и иметь возможность общаться с ним напрямую в качестве продолжения разговоров, которые мы провели с украинцами за последние пару дней", - сказал представитель администрации Байдена.

Напомним, во вторник состоялся онлайн-саммит Путина и Байден. Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Также сообщалось, что во время разговора Зеленского и Байдена стороны обсуждали конфликт на Донбассе и внутренние реформы.